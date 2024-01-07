Оккупанты атаковали базу отдыха в Николаевской области — возник пожар

Вечером 6 января Россия нанесла удар по рекреационной зоне в Николаевской области, из-за чего на одной из баз отдыха возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Вечером, 6 января, произошло попадание БпЛА типа "Shahed-131/136" в рекреационной зоне, в результате чего на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", — написал он.

Кроме того, в Николаевском районе 6 января оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по г. Очаков и по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.

А в ночь на 7 января силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, ночью 7 января ВС РФ атаковали Украину дронами. Сколько беспилотников выпустила – читайте ЗДЕСЬ.

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