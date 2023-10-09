Оккупанты атаковали церковь в Херсоне: верующие своими телами прикрывали друг друга (фото)

В результате обстрелов Херсона и области за минувшие сутки погиб человек, еще 18 человек получили ранения.

Российские оккупанты попали по церкви в Херсоне во время обстрела 8 октября. Верующие, собравшиеся в храме на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и местное издание "Мост".

По данным Прокудина, в течение 8 октября российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации, БПЛА.

Обстрел Херсона и церкви

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В ходе обстрела захватчики выпустили по Херсону 96 снарядов. Россияне попали по жилым кварталам населенных пунктов области, автостоянке и объекту критической инфраструктуры в Херсоне и территории церкви в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 – получили ранения, из них – 2 ребенка", – отметил Прокудин.

По информации местного издания, под обстрел попал храм Рождества Богородицы. В этот момент в небольшой церкви как раз находились собравшиеся на воскресную службу верующие. Люди прикрывали друг друга своими телами.

Верующие в церкви Херсона во время обстрела 8 октября/Фото: "Мост"

Сообщается, что двое из верующих были ранены. Первую помощь им оказывали прямо в храме.

Верующие в церкви Херсона во время обстрела 8 октября/Фото: "Мост"

Напомним, российские оккупанты также в ночь на 8 октября массированно обстреляли Херсонщину. Из-за обстрелов были ранены 11 жителей области и нанесены многочисленные разрушения.

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