Оккупанты атаковали детсады и жилые кварталы в Херсоне и области: есть жертва и раненые

За сутки захватчики устроили 61 обстрел по населенным пунктам Херсонской области.

Российские войска 28 августа обстреляли в Херсонской области жилые кварталы и детсады, убив одного человека и ранив еще четырех.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 29 августа.

В течение 28 августа российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе", – говорится в заявлении Прокудина.

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще четыре человека были ранены.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, в течение 28 августа российские войска нанесли восемь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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