Оккупанты атаковали Днепр и область в Пасхальную ночь: что известно о последствиях

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на Пасху, 5 мая, россияне атаковали Днепр и область "Шахедами". В результате падения и попадания повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Бойцы ПВК "Восток" уничтожили 12 беспилотников. По одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском. Из-за падения обломков и попадания в Днепр повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. два автомобиля, задело и магазин", — написал глава области.

Кроме того, по словам чиновника, с вечера Россия терроризировала Никопольщину.

"Пять раз применили ударные дроны разных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом", — добавил он.

Лисак подчеркнул, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на Пасху россияне атаковали Украину. В Генштабе рассказали, каковы последствия.

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