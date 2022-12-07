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Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, нанесли удары артиллерией и "Ураганами"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, нанесли удары артиллерией и "Ураганами"

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на среду, 7 ноября, обстреливала тяжелой артиллерией и "Ураганами" Днепропетровщину , а также атаковала область беспилотниками Shahed-136. оккупанты направили восемь дронов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Круто поработали военные из воздушного командования "Восток". Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, это были "Shahed-136", — говорится в сообщении.

Также россияне семь раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии Марганецкой и Никопольской общин. По словам руководителя области, обошлось без погибших и раненых.

Больше всего от вражеских атак пострадал Никополь. В городе избиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы, несколько магазинов, офисные здания и колледж.

"В других районах обошлось без "прилетов" и в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, 226 снарядов и мин российский враг выпустил в течение дня по приграничной в Сумской области. 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в пограничных селах.

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Дата публикации
Просмотры
183
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