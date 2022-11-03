Оккупанты атаковали Днепропетровщину "Градами", артиллерией и дронами: последствия вражеских ударов

В ночь на 3 ноября российские войска активно обстреливали Кривой Рог на Днепропетровщине. Россияне также накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольскую и Марганецкую общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Кривом Роге под удар беспилотников захватчиков поразили объекты энергетической и водной инфраструктуры. По словам Резниченко, на месте "прилетов" серьезные разрушения.

В Павлограде вражеская армия попала по промышленному предприятию. В Никополе вследствие атаки загорелась автозаправка. Огонь уже укротили спасатели. Снаряды также повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине из-за российских обстрелов без света осталось более тысячи семей. Энергетики уже чинят линии.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, об атаке дронов-камикаде на Кривой Рог стало известно ужину 2 ноября во время воздушной тревоги. Руководитель ВА Александр Вилкул сообщил, что несколько районов города – без света и воды.

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