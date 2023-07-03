Оккупанты атаковали дронами Хмельнитчину и "накрыли" артиллерией 10 областей: как прошла ночь

Российские захватчики продолжают наносить удары по мирным городам Украины и гражданскому населению.

Областные военные администрации отчитались о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 понедельника, 3 июля.

Хмельницкая область

Сегодня утром во время воздушной тревоги на территории Хмельнитчины силами противовоздушной обороны уничтожены ударные БПЛА типа "Шахед". По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кировоградщина

Ночью область была атакована вражескими дронами "Shahed-136/131". Работало ПВО. Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Черниговщина

За сутки – три обстрела. Корюковский и Новгород-Северский район из минометов. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил пять обстрелов. Зафиксировано 12 взрывов. Под обстрелы попали Хотинская; Середино-Будская; Белопольская; Эсманская громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская громады.

Краснопольская громада: в результате обстрела повреждены два частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета (четыре взрыва).

Путивльская громада: разрушен частный дом, еще один дом поврежден.

Запорожская область

Оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел Запорожской области. В настоящее время зафиксировано 33 сообщения о разрушении.

Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской громаде. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушение, без жертв.

Авиацией оккупанты попали по Орехову, из БПЛА атаковали Малиновку, шесть ударов РСЗО по Левадному и Новодаровке, 64 артиллерийских ударов пришлось по Таврическому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Пятихаткам, Приморскому, Каменец-Подольскому.

Трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове.

Днепропетровщина

Ночью защитники из ПвК "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожили "Шахед-136".

Вчера в течение дня агрессор дважды устроил по Никопольскому району. Попал из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

Поздним вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь. Пострадала 86-летняя женщина: минно-взрывная травма и осколочное ранение. В городе Никополь повреждены девять частных домов, семь хозяйственных построек, авто. Изуродованный газопровод, линия электропередач.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани Харьковского района и Волчанского Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестову.

Вчера оккупанты нанесли удары по с. Куриловка Купянского района. Повреждены жилые дома. Пострадавших и погибших нет. Также вчера – вражеский минометный обстрел с. Кисловка и с. Круглякивуа Купянского района. Без пострадавших.

Луганщина

В течение суток – мощные удары с воздуха по Диброве, Белогоровке, Новолюбовке. Под ежедневными обстрелами находится Невское. Враг активизировался вблизи Новоселовского. Не пресекает попыток продвинуться в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества. За сутки противник совершил 113 обстрелов (519 снарядов).

Донетчина

На днях оккупанты обстреляли населенные пункты: Курахово, Торецк, Авдеевка, Константиновка, Покровск, с.Новый Комар, Краматорск, с.Белокузминовка, с.Благодатное. Повреждены 18 жилых домов, резервуар для азота, оборудование шахты "Торецкая", два гаража, здание хлебзавода, здание зернохранилища. В Донецкой области за сутки: двое погибших, трое раненых.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два ударных БпЛА "Shahed-136/131", а в течение 2 июля – один ударный БпЛА "Ланцет". Вчера враг совершил артиллерийский обстрел береговой полосы Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 85 обстрелов (490 снарядов), из них по г. Херсон – девять обстрелов (35 снарядов).

Оккупанты попали в районы 28 населенных пунктов области; здания фермы (с.Садовое); здание аптеки (г.Херсон); площадь им. Дубинды (г.Херсон).

Всего из-за российской агрессии шесть человек получили ранения (из них – один ребенок)

В Посаде-Покровском во время полевых работ на российской взрывчатке взорвался тракторист. Из-за детонации взрывоопасного предмета 48-летний мужчина получил контузию, ранения.

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