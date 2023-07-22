Оккупанты атаковали дронами Кировоградщину и убили двоих детей на Донеччине: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра, как прошла ночь.

Кировоградщина

Сегодня ночью рашисты атаковали область дронами. Они были уничтожены силами ПВО. Обошлось без погибших и травмированных и разрушений гражданских зданий.

Черниговщина

В сутки – семь обстрелов (51 взрыв). Черниговский район: четыре крылатые ракеты – разрушено здание культуры, повреждены окна в многоэтажках, админздании. Два человека погибли. Новгород-Северский район – обстрелы из гранатометов и минометов. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская громады. Предварительно – без последствий.

Ночью и утром враг совершил четыре обстрела пограничных общин, зафиксировано 14 взрывов. Обстреляны четыре населенных пункта в Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Шалыгинской громадах. Предварительно – без потерь и разрушений инфраструктуры.

Днепропетровщина

За прошедшие сутки враг направил на область четыре беспилотника. Два были сбиты, обломки одного из них вызвали пожар и повредили линию электропередач. Еще двое попали по Красногригорьевской громаде. Возникло возгорание, огонь спасатели потушили.

Вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома. Повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек. Повреждена линия электропередач. Ночью агрессор обстрелял промышленное предприятие. Без жертв.

Запорожская область

За последние сутки российские войска нанесли 85 обстрелов по 22 населенным пунктам Васильевского, Пологовского и Запорожского районов. В настоящее время зафиксировано разрушение 30 жилых объектов. Обошлось без пострадавших.

76 артиллерийских ударов пришлось по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова, Левадного, Белогорья, Новодаровки, Волшебного, Малиновки, Гуляйпольского, Новоданиловки, Степногорска, Каменского. Враг совершил 8 обстрелов из РСЗО по Новомихайловскому, Новодаровке и Левадному, а также атаковал с БПЛА Степное.

Харьковщина

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка. Вчера в районе сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района в результате минометных обстрелов горела пшеница в поле на площади 21 га.

Также враг нанес удар ракетой С-300 по с. Благодати Купянского района. Попадание в землю за пределами села. Без разрушений и пострадавших. В результате обстрела г. Волчанск горел частный дом.

В поселке Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина. В районе с. Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете взорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Возник пожар, пострадавших нет.

Луганщина

Вчера враг пытался продвинуться практически вдоль всей линии фронта, атакуя в районах Надежды, Макеевки, Невского, Дибровы и на территории Серебрянского лесничества. Эти попытки были остановлены нашими военными. Под артиллерийский огонь со стороны россиян попали Невское и Белогоровка. За сутки противник произвел 151 обстрел (667 снарядов).

Донетчина

Россияне за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по десяти населенным пунктам области: Авдеевка, Железное, Краматорск, Нью-Йорк, Кураховка, Курахово, Разлив, Дружба, Измайловка, Константиновка. Повреждены 35 жилых домов (из них пять – многоквартирных), три гражданских автомобиля, газопровод, железнодорожный путь, админздание развития, пять га пшеницы, ЛЭП, водопровод, торговый центр, цех. По области в сутки: шесть погибших, в том числе двое детей, пять раненых.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по побережью и Очакову. Пострадавших нет.

Одесчина

Вчера во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил семь крылатых ракет разного класса. Есть повреждения. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 63 обстрела (414 снарядов), из них по г. Херсон — три обстрела (девять снарядов). Враг попал в районы 23 населенных пункта области; спортивное заведение в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона. Из-за агрессии РФ один человек получил ранения.

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