Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Оккупанты атаковали дронами юг Украины в две волны – сколько целей сбила ПВО (фото)

Оккупанты атаковали дронами юг Украины в две волны – сколько целей сбила ПВО (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты атаковали дронами юг Украины в две волны – сколько целей сбила ПВО (фото)

Сбитый беспилотник РФ на юге Украины/ Фото: Силы обороны юга Украины

С вечера россияне двумя волнами запускали дроны по южным областям с паузой более чем в три часа.

Оккупационные войска России с вечера 1 января совершили атаку беспилотниками по южным областям Украины в две волны. ПВО уничтожила шесть вражеских дронов.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Ночная вражеская дроновая атака на юге была отработана максимально результативно. С вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более чем в три часа", — говорится в сообщении.

Сбитый беспилотник РФ на юге Украины/ Фото: Силы обороны юга Украины / ©
Сбитый беспилотник РФ на юге Украины/ Фото: Силы обороны юга Украины

Так, первая волна продолжалась около часа, вторая – пять часов подряд.

Подразделения Противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников типа "Shahed-131/136":

  • три – в Николаевской области (об одном из них накануне вечером сообщало воздушное командование);
  • два – на Днепропетровщине;
  • один – на Херсонщине.

В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар гаражей, который огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. Люди не пострадали.

В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар/Фото: Силы обороны юга Украины / ©
В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар/Фото: Силы обороны юга Украины

Напомним, Россия запустила вторую волну ракет по Украине – они двигаются в направлении центральных и западных областей.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация