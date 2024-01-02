Оккупанты атаковали дронами юг Украины в две волны – сколько целей сбила ПВО (фото)

С вечера россияне двумя волнами запускали дроны по южным областям с паузой более чем в три часа.

Оккупационные войска России с вечера 1 января совершили атаку беспилотниками по южным областям Украины в две волны. ПВО уничтожила шесть вражеских дронов.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Ночная вражеская дроновая атака на юге была отработана максимально результативно. С вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более чем в три часа", — говорится в сообщении.

Сбитый беспилотник РФ на юге Украины/ Фото: Силы обороны юга Украины

Так, первая волна продолжалась около часа, вторая – пять часов подряд.

Подразделения Противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников типа "Shahed-131/136":

три – в Николаевской области (об одном из них накануне вечером сообщало воздушное командование);

два – на Днепропетровщине;

один – на Херсонщине.

В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар гаражей, который огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. Люди не пострадали.

В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар/Фото: Силы обороны юга Украины

Напомним, Россия запустила вторую волну ракет по Украине – они двигаются в направлении центральных и западных областей.

Читайте также: