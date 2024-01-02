Оккупанты атаковали дронами юг Украины в две волны – сколько целей сбила ПВО (фото)

С вечера россияне двумя волнами запускали дроны по южным областям с паузой более чем в три часа.
Оккупационные войска России с вечера 1 января совершили атаку беспилотниками по южным областям Украины в две волны. ПВО уничтожила шесть вражеских дронов.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Ночная вражеская дроновая атака на юге была отработана максимально результативно. С вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более чем в три часа", — говорится в сообщении.
Так, первая волна продолжалась около часа, вторая – пять часов подряд.
Подразделения Противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников типа "Shahed-131/136":
- три – в Николаевской области (об одном из них накануне вечером сообщало воздушное командование);
- два – на Днепропетровщине;
- один – на Херсонщине.
В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар гаражей, который огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. Люди не пострадали.
Напомним, Россия запустила вторую волну ракет по Украине – они двигаются в направлении центральных и западных областей.
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