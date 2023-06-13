Оккупанты атаковали Харьков дронами: куда попал враг, фото разрушений

Российские войска нанесли удар по Харькову дронами Shahed в ночь на 13 июня, в результате которого есть попадания в склад и автомобиль.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью враг нанес удар по г. Харьков дронами Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль", – говорится в заявлении главы области.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрелы Харьковской области

Синегубов также сообщил, что в течение 12 июня российские захватчики обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Так, в результате удара с РСЗО "Торнадо" по пгт Шевченково Купянского района повреждено по меньшей мере девять жилых домов, газопровод и магазин. Ранены и были доставлены в больницу 33-летний мужчина и женщина 44 лет.

В селе Ивашки Богодуховского района вражеским обстрелом повреждено здание элеватора.

Последствия атаки по Харькову и области 12-13 июня / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в ночь на 13 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали дронами объекты гражданской инфраструктуры города. Так, пострадали коммунальное предприятие и складское помещение, где возник пожар.

Ночная атака по Украине 13 июня

Российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами Shahed в ночь на 13 июня. Так, враг выпустил 14 ракет Х-101/555 (10 – сбито) и четыре дрона-камикадзе (один – сбито).

Во время атаки взрывы раздавались в Днепре и области, на Харьковщине, Киевщине и Тернопольщине. Известно, что вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели. В то же время сильно пострадал Кривой Рог, по которому было запущено шесть ракет. Там россияне попали по жилой пятиэтажке, в которой загорелся масштабный пожар. Пока известно о шести погибших и 25 пострадавших. Людей ищут под завалами.

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