Оккупанты атаковали Харьковщину: много медиков получили ранения (фото)

Также в Изюмщине на неизвестном взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина.

Российские войска 22 декабря снова обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области – пострадали мирные люди, в том числе работники больницы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. Четверо из них (3 человека и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения.

Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Напомним, на днях российские войска атаковали ракетами Изюмский район Харьковской области. В результате вражеского удара возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры.

В результате обстрела произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.

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