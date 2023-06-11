Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами – одна упала возле детского сада (фото)

Россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область.
Российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из гражданских в результате атаки не пострадал.
Напомним, у Зеленского прокомментировали заявления России по поводу переговоров с Украиной.
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