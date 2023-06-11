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Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами – одна упала возле детского сада (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
536
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами – одна упала возле детского сада (фото)

Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА.

Россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область.

Российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из гражданских в результате атаки не пострадал.

Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА. / ©
Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА.
Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА. / ©
Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА.
Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА. / ©
Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами. Фото: Херсонская ОВА.

Напомним, у Зеленского прокомментировали заявления России по поводу переговоров с Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
536
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