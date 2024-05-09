Оккупанты атаковали Херсонщину: повреждены 66 домов, ранен человек

Российские оккупанты в течение 8 мая обстреляли населенные пункты Херсонской области и попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры, объектам промышленности и жилым домам.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, войска РФ обстреляли и нанесли авиаудары по Велетенскому, Кизомысу, Станиславу, Инженерному, Понятовке, Садовому, Антоновке, Белозерке, Бериславу, Михайловке, Николаевке, Ольговке, Львово и Херсону.

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Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 54 частных дома.

Были зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, админздание, почтовое отделение, объекты промышленности и газопроводы. Отмечается, что утечка газа была перекрыта, пожаров и угроз больше нет.

Также разбиты хозяйственные постройки, складское помещение, гаражи, спецтехника и частные автомобили.

В результате обстрелов был ранен один человек.

Напомним, российские войска в течение суток также нанесли 360 ударов по Запорожской области. В результате атака ранена женщина.

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