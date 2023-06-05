Оккупанты атаковали Херсонщину с воздуха и земли: власти сообщили трагические новости (фото)

В ночь на 5 июня российские военные снова обстреляли жилые кварталы Херсона. По предварительным данным, огонь уводили из реактивных систем залпового огня.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная прокуратура.

В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили. Погибших и раненых нет. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщил в Facebook ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский, около трех часов ночи армия РФ ударила по инфраструктурным объектам вуза. В результате обстрела повреждены общежития, автономная система отопления, хозяйственные постройки.

Последствия обстрела университета / Фото: facebook/Александр Спиваковский

Как сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, 5 июня около 10 часов армия РФ нанесла удар по одному из херсонских предприятий. На рабочем месте погиб 55-летний охранник.

Кроме того, российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Веселое Херсонской области, разрушены помещения сельскохозяйственного предприятия. Ранена 64-летняя женщина. Также в Бериславе попали в территорию завода.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября.

Полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула отметил, что оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Военный эксперт Олег Катков считает, что оккупанты боятся встречи с Силами обороны на южном направлении, поэтому формируют тянущиеся на сотни километров многоэшелонные линии обороны с обороной ключевых узлов.

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