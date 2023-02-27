Оккупанты атаковали Хмельницкий беспилотниками: появились новые детали

В Хмельницком от ночной атаки РФ пострадали дома, до сих пор тушат пожары.

Российские оккупационные войска в ночь на 27 февраля атаковали Хмельницкий. В результате вражеской атаки погиб спасатель ГСЧС, ранены.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.

По его данным, по состоянию на утро 27 февраля известно о 1 погибшем — это спасатель ГСЧС, погибший во время исполнения служебного долга.

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Еще четыре человека получили ранения. Атакой оккупанты повредили ряд гражданских построек. Продолжается тушение пожаров.

"Погибший Герой-спаситель ГСЧС. Погиб во время исполнения служебного долга. Вечная Память и Слава Герою!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 14 "шахедами", 11 — из которых сбила ПВО.

Атаку оккупанты совершили двумя волнами, в связи с чем воздушная тревога в ряде регионов продолжалась более 5 часов.

Относительно Хмельницкого его враг атаковал тоже БПЛА. Сообщалось о жертвах и пострадавших.

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