Оккупанты атаковали Константиновку "Смерчами": среди жертв – ребенок

Российские захватчики в субботу, 13 мая, снова устроили по Константиновке в Донецкой области — город обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате обстрела погибли два человека, ранены 10 человек, среди жертв и раненых — дети.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"В результате атаки оккупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Десять человек получили ранения разной степени тяжести – среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Оккупанты атаковали Константиновку "Смерчами". / Фото: Офис генерального прокурора

Оккупанты атаковали Константиновку "Смерчами". / Фото: Офис генерального прокурора

Также, в результате атаки повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 13 мая четыре вражеских дрона попали по территории Хмельницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.

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