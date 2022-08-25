Оккупанты атаковали Луганскую область на четырех направлениях, но "откатились" назад с потерями — Гайдай

В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления не были массированы как обычно.

Об этом 25 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Впрочем, они все же атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно — понесли потери, откатились назад, ждут новых приказов и повышения мотивации в конце месяца. Действительно, эти изверги пришли на нашу землю ради наживы, и им безразлично, кому она достанется – им самим или только родственникам", — подчеркнул он.

Глава ОВА добавил, что противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. За минувшую ночь зафиксировано восемь артатак, а также девять минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Возле трех населённых пунктов россиянами нанесены авиаудары.

Не совпадают с планами и дела россиян на оккупированных территориях, пишет Гайдай.

"В течение нескольких месяцев они не оставляют попыток собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума. Конечно, определенные надежды возлагали на стариков. Но, как оказалось, и они сбежали от российского нашествия. Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тысяч. Более двух третей пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не при "русском мире". Большинство из тех, кто не смог эвакуироваться — жители территорий, захваченных в первые две недели войны. Они просто не успели", — отметил глава области.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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