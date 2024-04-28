Оккупанты атаковали Николаев: повреждены две гостиницы и объект инфраструктуры

Обошлось без жертв и пострадавших.
Утром, 28 апреля, в 04:45 враг атаковал БПЛА типа "Shahed-131/136" Николаев.
В ОВА сообщили о последствиях.
"Сильно повреждено здание гостиницы, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью Украина была охвачена воздушной тревогой. Взрывы раздавались в Николаеве.
По данным Воздушных сил Украины, ПВО сбила все четыре дрона в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен мобильными огневыми группами Сил обороны Украины Николаевской области.
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