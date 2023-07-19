Оккупанты атаковали Николаевщину: на побережье разрушена рекреационная инфраструктура

В результате российской атаки по Коблевской громаде пострадали два человека.

Российские войска в ночь на 19 июля атаковали населенный пункт Коблевской громады Николаевщины, в результате чего есть разрушения объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким проинформировал, что 18 июля оккупанты пять раз ударили по Очакову из артиллерии. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 19 июля в результате российской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

"Детальная информация уточняется. Пострадали два человека, один из них госпитализирован", — отметил глава ОВА.

В Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что ночью над Николаевщиной были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136. Именно в результате падения обломков загорелись и были повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в Коблевской громаде.

Напомним, в ночь на 18 июля россияне атаковали Николаев дронами-камикадзе и попали в объект промышленности, где вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

По оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, атака на Николаев и Одессу 18 июля была подготовлена заранее под разрыв "зернового соглашения".

Заметим, в ночь на 19 июля захватчики устроили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Враг попал по военным объектам и – критической инфраструктуры. Основное направление удара – Одесчина.

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