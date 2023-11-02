Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе: Лысак рассказал о вражеской атаке

Российские военные днем 2 ноября запустили по Никополю на Днепропетровщине три дрона-камикадзе. Обстреливали они и Покровскую поселковую громаду из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

“Сегодня агрессор атаковал Никопольщину. На районный центр направил три дрона-камикадзе. По Покровской сельской громаде целился из тяжелой артиллерии. Разрушено коммунальное предприятие, 8 частных домов, хозяйственное сооружение, линии электропередач и газопровод”, - рассказал Сергей Лысак.

К счастью, в результате российской атаки никто не пострадал и не погиб. Однако днем был "прилет" в Синельниковском районе - там поврежден частный дом, люди травм не получили.

Напомним, что оккупанты беспощадно бьют вокруг Авдеевки.

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