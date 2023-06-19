Оккупанты атаковали Одесскую область "Калибрами": что известно

На Одесскую область российские военные направили четыре ракеты, которые были сбиты у побережья ПВО.

Обо всех подробностях ночной атаки сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Враг вновь атаковал Одесчину. Атака была направлена из акватории Черного моря. Скорее всего, с использованием именно "Калибров" с подлодки. Состоялась ротация, и пуски с подлодки считаются крайне сложными для обнаружения. Но силы противовоздушной обороны отработали отлично. четыре ракеты, направленные на Одесчину, были уничтожены на подлете к побережью.

Подлодка у них не одна, очень часто на дежурстве фигурировали сразу две. Сейчас в составе корабельной группировки в Черном море, которая в общей сложности состоит из семи единиц, дежурила один ракетоноситель — подлодка, снаряженная четырьмя ракетами типа "Калибр". Сейчас, скорее всего, он будет заведен в пункт базирования, состоится очередная ротация. Либо выйдет на дежурство после снаряжения, либо выйдет другой ракетоноситель", — сказала она.

Напомним, в ночь на 19 июня оккупанты атаковали украинские города. Во время массированной атаки в Одесской области сработали системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:59. В 02:17 Одесская ОВА сообщила о работе ПВО. В 02:17 были слышны взрывы. В Воздушных силах отметили, что взрывы – работа ПВО. В 02.47 дали отбой воздушной тревоги.

О ракетной опасности также объявлялось и в Николаевской области, а над территорией Донецкой были замечены иранские дроны-камикадзе Shahed. Взрывы раздавались и в Херсоне.