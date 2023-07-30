Оккупанты атаковали остров Змеиный авиабомбами – Гуменюк

Над Черным морем за прошедшие сутки шла активность тактической авиации России. Оккупанты атаковали остров Змеиный авиабомбами.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это еще один способ врага обозначить свое господство. Они снова совершили вылазку в сторону острова Змеиный и пытались осуществить его бомбардировку. Вокруг острова зафиксирован подрыв двух авиабомб неизвестного происхождения. Это значит, что враг продолжает давление на гражданское судоходство в частности, чтобы продемонстрировать, кто" хозяин "в Черном море", — рассказала Гуменюк подробности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чонгарский мост – все! В ВСУ подтвердили успешный удар!"

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала подробности о новом ударе по Чонгарскому мосту.

Читайте также: