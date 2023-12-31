"Оккупанты атаковали практически всю Украину": Гуменюк сообщила детали ночного удара

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали практически всю Украину, использовав баражирующие снаряды типа "Шахед-136", которые пускали с Крымского полуострова. Основной характеристикой было то, что дроны снова направлялись и по прифронтовым территориям, и дальше по более глубокому тылу.

О деталях ночной атаки в эфире телемарафона рассказала Наталья Гуменюк, глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

"Противовоздушная оборона в нашей зоне ответственности работала семь часов. Это была работа на Херсонщине, Николаевщине, Одесчине. Подавляющее большинство сбитых дронов на Одесчине, Николаевской области также есть результаты. На Херсонщине, к сожалению, произошло попадание. Но враг продолжает бить по тем населенным. пунктах, которые уже и так сильно пострадали от предыдущих атак. Информации о пострадавших пока не поступало", — отметила она.

Гуменюк также добавила, что вечером 30 декабря тактическая авиация РФ ударила по Одессе.

"Самолеты тактической авиации очень осторожны в акватории Черного моря после того, как потеряли там очередной Су. Они все же рискнули и выпустили с того направления ракету Х-59, попавшую по открытой территории одного из предприятий Одессы. Но взрывная волна была ощутима даже в местах скопления людей. Для людей это очень мощный сигнал, что бдительности терять нельзя", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, вечером, 30 декабря, Россия начала очередную массовую воздушную атаку дронами по Украине. ПВО уничтожило 21 ударный дрон.

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