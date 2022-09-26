Оккупанты атаковали пять районов на Харьковщине: пострадали шесть человек

В течение суток оккупанты агрессора России обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы. В частности, в селе Железнодорожное из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В течение суток в медучреждения госпитализировали шесть человек. Медики оценивают их состояние как среднее. Среди пострадавших: 19-летняя девушка в Харьковском районе, один мужчина и три женщины – в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе.

По словам главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС продолжают разминочные работы. За сутки обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предметов.

"Наши военные продолжают отражать атаки врага, в частности, в районах Новомихайловки, Каменки, Победы и Павловки", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, начались 208-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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