Оккупанты атаковали пять районов на Харьковщине: пострадали шесть человек

Российские войска не перестают атаковать Харьковщину.
В течение суток оккупанты агрессора России обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы. В частности, в селе Железнодорожное из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В течение суток в медучреждения госпитализировали шесть человек. Медики оценивают их состояние как среднее. Среди пострадавших: 19-летняя девушка в Харьковском районе, один мужчина и три женщины – в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе.
По словам главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС продолжают разминочные работы. За сутки обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предметов.
"Наши военные продолжают отражать атаки врага, в частности, в районах Новомихайловки, Каменки, Победы и Павловки", — подчеркнул Синегубов.
Напомним, начались 208-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.
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