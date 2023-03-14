Оккупанты атаковали ракетами Х-31П Одесчину: первые детали обстрела (фото и видео)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации. Цели были уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

По его данным, оккупанты выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно, Х-31П.

ПВО сбила ракеты, но есть повреждение гражданской инфраструктуры из-за взрывной волны и падения обломков. На видео видно, что в помещениях вылетели окна, вокруг валяются обломки. К счастью, никто из людей не пострадал.

"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Благодаря эффективному противодействию ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет", – сообщил спикер.

Назаров подчеркнул, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно.

"Соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни", — подытожил спикер ОК "Юг".

Оккупанты выпустили четыре противорадиолокационные ракеты

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, с утра 14 марта в Украине была объявлена воздушная тревога.

Сирены снова раздавались по всей Украине днем из-за активности вражеской авиации.

В свою очередь руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объясняла, что оккупанты в последнее время все чаще используют фальш-цели, чтобы найти противовоздушную оборону Украины и спровоцировать ее.

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