Оккупанты атаковали ракетами Харьков, обстреляли Купянск и Волчанск: в ОВА рассказали, как прошли сутки

В областном центре ворг попал в объект промышленной инфраструктуры.
Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Утром 21 октября россиян атаковали ракетами Харьков.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Армия РФ попала в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В течение суток на Харьковщине пострадал четверо мирных жителей: в Богодуховском районе госпитализирован 30-летний мужчина с ранением, в Купянском районе — 56-летняя женщина и 58-летний мужчина, а в Купянске — 55-летний мужчина.
Кроме того, на деоккупированной территории региона продолжается разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов.
Напомним, утром 21 октября в центральных, восточных и южных регионах была объявлена воздушная тревога. После этого в Харькове раздались взрывы. Атаку на город подтвердили мэр Игорь Терехов и ОВА.
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