Оккупанты атаковали ракетами Харьковщину: в ОВА рассказали о ночных взрывах и пожаре

В ночь на 20 декабря около 02:00 российские войска атаковали ракетами Изюмский район Харьковской области. В результате вражеского удара возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

К слову, о взрывах жители сообщали в Сети. В то же время, воздушная тревога в области в Харьковской области не объявлялась. Перед этим отбой раздался в 22:41 19 декабря.

По словам Синегубова, россияне продолжают обстреливать мирное население Харьковской области в приграничных населенных пунктах Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.

За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оккупанты также нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в частности по Купянску. Кроме того, в поселке Двухлетняя горел жилой дом.

"300 дней полномасштабного вторжения россиян наши ВСУ мужественно защищают Харьковщину. Оккупанты поливают позиции защитников из минометов и артиллерии, но ребята не отдают ни одного сантиметра украинских территорий", — подчеркнул руководитель области.

Напомним, армия РФ в ночь на 20 декабря обстреливала Никопольский район Днепропетровщины. оккупанты выпустили не менее 20 снарядов.

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