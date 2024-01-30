Оккупанты атаковали ракетами Мирноград: есть погибший и раненая

В результате атаки по Мирнограду погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой.

Российские войска вечером 29 января атаковали Мирноград в Донецкой области ракетами с ЗРК С-300. Прокуратура начала расследование по факту гибели мужчины и ранения женщины.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, 29 января около 23:00 российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также была ранена женщина в возрасте 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения региона", — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 30 января устроили массированную атаку дронами по Украине, запустив 35 беспилотников. Часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО.

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