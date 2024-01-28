Оккупанты атаковали ракетами Мирноград, среди раненых – ребенок (подробности, фото)

Следователи приступили к расследованию по факту ранения мирных жителей Мирнограда.

Оккупационные войска России в ночь на 28 января ударили ракетами по Мирнограду в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены трое мирных жителей, среди которых 15-летний парень.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Войска РФ в ночь на 28 января, в 01:30, осуществили ракетный обстрел жилого массива г. Мирноград.

В собственных домах получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Всем пострадавшим оперативно предоставлена неотложная медицинская помощь.

Последствия ракетного удара по Мирнограду в ночь на 28 января

Последствия ракетного удара по Мирнограду в ночь на 28 января

Также от разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также девять автомобилей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ВСУ предупреждают об очень высокой ракетной угрозе с моря – что известно.

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