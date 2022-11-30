Оккупанты атаковали ряд городов в Донецкой области: есть погибшие, разрушены дома (фото)

За прошедшие сутки, 29 ноября, оккупанты атаковали Донецкую область. Под обстрелами оказался ряд населённых пунктов. В частности, Бахмут, Угледар, Курахово, Авдеевка.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Больше всего от вражеских атак пострадал Бахмут, где два человека погибли, а 11 получили ранения. За предыдущие сутки россияне уничтожили в городе детсад и по меньшей мере три частных дома. Также на этом направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской общин.

Фото: facebook/Павел Кириленко

На Волновахском направлении под артобстрелами оказались Угледар и Богоявленко. Повреждено админздание.

На Донецком направлении обошлось без жертв. Но в результате вражеских обстрелов есть разрушение. В частности, повреждено несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Ночью шли обстрелы Марьинки. В Авдеевке произошло попадание в жилые кварталы, точные последствия устанавливаем.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Лимане, еще трое получили ранения. Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного. Там обошлось без жертв.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, в Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли пять гражданских людей, еще 15 получили ранения.

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