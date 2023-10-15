Оккупанты атаковали село на Харьковщине авиабомбой: что известно о жертвах и последствиях

Россияне ночью сбросили авиабомбу на село в Харьковской области.

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 15 октября, нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Харьковской области — погибли два человека, ранена женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли два человека — мужчина 57 лет и 54-летняя женщина. Одна женщина получила осколочное ранение, госпитализирована", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В г. Волчанск обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших.

Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Напомним, ночью войска РФ трижды нанесли удар по окраине Запорожья ракетами С-300.

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