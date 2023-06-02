Оккупанты атаковали Торецк: повреждены десятки домов, есть раненые (фото)

В частности, враг уже не впервые попал в школу, где находился "Пункт незламності".

Российские оккупанты нанесли удар по Торецку на Донетчине в ночь на 2 июня, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Сети.

"Среди ночи россияне нанесли удар по Торецку – попали в школу, где был расположен Пункт незламності. Это уже не первое попадание в эту школу – оккупанты намеренно целят в объект, который оказывает гуманитарную помощь и поддержку гражданским людям", – говорится в заявлении главы области.

В результате вражеской атаки в Торецке также было повреждено 15 многоэтажек, пять частных домов и семь админзданий. Два человека получили ранения.

Кириленко также проинформировал, что в результате российских обстрелов на Волновахском направлении были повреждены три дома в Новоукраинке. Под вражеским огнем также оказались Пречистовка и Богоявленка Угледарской громады.

В Донецком направлении в течение 1 июня захватчики семь раз обстреляли Кураховскую ТГ. Обошлось без пострадавших, однако повреждены четыре многоэтажки, 13 частных домов и админздание. В Марьинской территориальной громаде были обстреляны Красногоровка и Максимилиановка.

На Горловском направлении российские войска били по Часову Яру. Там был ранен один человек, повреждены четыре многоэтажки и девять частных домов. В Константиновской ТГ повреждены четыре частных дома.

На Лисичанском направлении в результате вражеских обстрелов ранения получили два человека в Северске.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 1 июня российские оккупанты нанесли 46 авиационных ударов и устроили 107 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданских, в том числе дети. Повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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