Оккупанты атаковали три района на Днепропетровщине, одну вражескую крылатую ракету сбили ВСУ

Россияне в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области — Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Об этом 10 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, на Днепровский район оккупанты направили две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже потушили. Люди не пострадали.

Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело.

По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Люди не пострадали. Разрушено местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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