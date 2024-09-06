Оккупанты атаковали УАБами Сумщину: среди раненых – 15-летняя девушка

В результате атаки агрессора в собственном доме погибла 66-летняя женщина, ранены еще пять человек, среди которых 15-летняя девушка и 16-летний парень.

Оккупанты нанесли очередной авиаудар по гражданской инфраструктуре приграничья Сумщины – есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 сентября 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиабомба на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района.

В результате атаки агрессора в собственном доме погибла 66-летняя женщина, ранены еще пять человек, среди которых 15-летняя девушка и 16-летний юноша. Повреждены около 15 частных домовладений.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россияне намеревались захватить Сумщину и Сумы.

Украинские пограничники не позволяют врагу обустроить позиции на Сумском направлении.

Читайте также: