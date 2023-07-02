Оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область: что известно о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 2 июля атаковали ударными беспилотниками Киевскую область. Обломки сбитых дронов повредили частные дома, один человек получил ранение.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook.

"Этой ночью после непродолжительного перерыва россияне снова атаковали область. Враг применил БПЛА, которые были сбиты нашими силами ПВО. Тревога продолжалась почти час. Факты попаданий не зафиксированы", — рассказал он.

В то же время, по словам Кравченко, в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены строения. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

Как сообщил глава ОВА, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы были слышны в Киеве и Запорожье.

В ночь на воскресенье силы ПВО сбили все вражеские БПЛА вокруг Киева. Столица подверглась атаке дронами впервые за последние 12 дней.