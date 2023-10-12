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Оккупанты атаковали университет в Херсоне, которому более 100 лет: фото разрушений

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупанты атаковали университет в Херсоне, которому более 100 лет: фото разрушений

Херсонский государственный университет после обстрела 12 октября/Фото: Александр Спиваковский

В помещении пробита крыша и обрушился потолок.

При обстреле Херсона 12 октября российские войска попали по зданию Херсонского государственного университета, основанного еще в 1917 году.

Об этом ректор учебного заведения Александр Спиваковский сообщил в Сети.

"Час назад агрессор ударил по актовому залу университета. Что к этому добавить?" – написал ректор университета днем 12 октября.

Спиваковский также опубликовал фото с последствиями обстрела учебного заведения. На снимках видно, что в помещении пробита крыша и обрушился потолок. А кресла покрыты пылью и обломками крыши.

Заметим, что Херсонский государственный университет – одно из старейших учебных заведений юга Украины. Он был основан еще во время Первой мировой войны в ноябре 1917 года.

Херсонский государственный университет после обстрела 12 октября/Фото: Александр Спиваковский / ©
Херсонский государственный университет после обстрела 12 октября/Фото: Александр Спиваковский
Херсонский государственный университет после обстрела 12 октября/Фото: Александр Спиваковский / ©
Херсонский государственный университет после обстрела 12 октября/Фото: Александр Спиваковский

Напомним, российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон 12 октября, попав в детскую больницу. Корпус не работал, потому врачей и пациентов в здании не было.

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Дата публикации
Просмотры
1351
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