Оккупанты атаковали ВСУ в попытке вернуть позиции в районе Клищиевки, Андреевки и Роботиного

Захватчики также проводили наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, однако успеха не претерпели.

Российские войска в течение 18 сентября атаковали позиции украинских бойцов, пытаясь вернуть свои утраченные позиции в районе Андреевки, Роботиного и Клищиевки.

Об этом пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 19 сентября.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские войска продолжают свои штурмовые действия южнее Бахмума, нанося захватчикам потери в живой силе и технике. ВСУ закрепляются там на достигнутых рубежах.

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"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Успеха не было", — рассказал Ковалев.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Украинские защитники дальше держат оборону на занятых рубежах, наносят россиянам потери в живой силе, технике и истощают вражеские войска.

"На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение", — проинформировал спикер Генштаба.

Что происходит на Марьинском направлении

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Враг проводил наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, однако успеха не претерпел. За сутки захватчики устроили там около 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Что на Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта

На Авдеевском и Шахтерском направлении украинские войска продолжают удерживать инициативу. Силы обороны оказывают давление на российские войска и шаг за шагом отвоевывают территории. В течение суток 18 сентября на этих направлениях произошло 35 боевых столкновений.

Напомним, накануне украинский военный Святослав сообщил, что российские войска формируют штурмовые группы, пытаясь отбить освобожденную ВСУ Клищиевку.

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