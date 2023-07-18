Оккупанты атаковали юг дронами и ракетами: все, что известно о последствиях удара — фото

В ночь на 18 июля оккупационная армия России в очередной раз коварно атаковала юг Украины. Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение Сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь".

Удар по Одессе

Оккупанты из акватории Черного моря выпустили по Одессе шесть "Калибров". Все ракеты были уничтожены силами ПВО.

Однако обломками сбитых ракет и взрывной волной от збития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали.

Также в Одесской области на подлете с моря был уничтожен 21 вражеский "Shahed-136".

Атака на Николаев

В ночь на 18 июля, около 01:50, российская армия атаковала Николаев беспилотниками. Оккупанты попали в объект промышленности – произошло возгорание. Пожар оперативно устранили пожарные. Без пострадавших.



В небе над Николаевщиной были сбиты четыре иранских дрона "Shahed-136".

Также, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, под утро 18 июля, в 07:37, г. Очаков подверглось артиллерийским обстрелам. Последствия уточняются.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Россия ночью 18 июля атаковала юг дронами и ракетами.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что ночная атака россиян на Одессу и Николаев – это еще одно доказательство того, что страна-террористка хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн. человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта.

"Спасибо Воздушным силам за эффективную работу. Мир должен понимать, что цель РФ — это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", — отметил он.

По данным Воздушных сил ВСУ противник совершал пуски "Калибров", вероятно" с российского фрегата "Адмирал Эссен", а "шахеды" – из района полигона Чауда в Крыму.

Силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

"Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге — в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Читайте также: