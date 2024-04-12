Оккупанты атаковали южные области: под прицелом РФ — энергетическая инфраструктура

"Прилетов" не было.

Ночью против 12 апреля российские войска атаковали юг Украины беспилотниками. Под прицелом оккупационной армии была энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

В результате падения обломков сбитого дрона В Днепропетровской области на объекте энергетики вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать. В настоящее время спасатели продолжают работу.

Боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около пяти часов. В операционной зоне сбиты семь БпЛА: четыре — в Днепропетровской и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ночью Россия атаковала дронами Украину. Сбито 16 ударных БПЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

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