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Оккупанты атаковали Запорожье "Искандерами-К", в ОВА рассказали подробности ракетного удара

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Оккупанты атаковали Запорожье "Искандерами-К", в ОВА рассказали подробности ракетного удара

Фото: Telegram / Александр Старух

Утром враг нанес ракетный удар по областному центру Запорожья.

Россияне атаковали Запорожье ракетами "Искандер-К", одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом, пострадали инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.

"Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушения подверглись объектам инфраструктуры. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны! Если бы эта ракета досталась цели, разрушения были бы более масштабными", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

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