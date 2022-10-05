Оккупанты атаковали Запорожье "Искандерами-К", в ОВА рассказали подробности ракетного удара

Утром враг нанес ракетный удар по областному центру Запорожья.
Россияне атаковали Запорожье ракетами "Искандер-К", одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом, пострадали инфраструктурные объекты.
Об этом сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.
"Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушения подверглись объектам инфраструктуры. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны! Если бы эта ракета досталась цели, разрушения были бы более масштабными", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.
Читайте также:
- Шесть попаданий и взрывы, пострадал человек: последствия удара дронами по Белой Церкви
- Мужчин вылавливают прямо на улицах: Федоров о мобилизации в Мелитополе
- Налетали свое: Воздушные силы ВСУ на юге "демилитаризовали" два вражеских вертолета