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Оккупанты атаковали Запорожскую область — обстреляно более 15 населенных пунктов, есть разрушения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2173
Время на прочтение
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Оккупанты атаковали Запорожскую область — обстреляно более 15 населенных пунктов, есть разрушения

фото/Запорожская ОВА

На Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась – противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

За прошедшие сутки в Запорожской области российские войска обстреляли 16 населенных пунктов. Есть разрушение.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Плавни, Каменское, Степовое, Павловка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Железнодорожное, Мали Щербакы, Степногорское", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты заставили около трех тысяч работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ.

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Дата публикации
Просмотры
2173
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