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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены мужчины — ОВА

В результате атаки российского FPV-дрона на Запорожскую область ранения получил 63-летний мужчина.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Запорожской области

Последствия обстрела Запорожской области / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожской области русские войска ударили FPV- дроном по Степогорской общине. В результате атаки пострадал 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Враг атаковал fpv-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью», — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

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