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Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены мужчины — ОВА
В результате атаки российского FPV-дрона на Запорожскую область ранения получил 63-летний мужчина.
В Запорожской области русские войска ударили FPV- дроном по Степогорской общине. В результате атаки пострадал 63-летний мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Враг атаковал fpv-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью», — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).