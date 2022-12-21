Оккупанты атакуют авиацией, РСЗО и танками: в Генштабе рассказали, где на фронте идут самые ожесточенные бои

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на самых горячих направлениях фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 декабря.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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В Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции украинских войск в районах 16 населенных пунктов. В частности, это — Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двухлетняя на Харьковщине. Также противник привлек ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения понесли районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорья, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антонов.

Напомним, за сутки, 20 декабря, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате атак большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население Херсон, Константиновка и Волчанск.

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