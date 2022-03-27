Оккупанты атакуют города на Донбассе, но выводят разбитые подразделения из-под Киева: ночная сводка штаба

Оккупанты атакуют города на Донбассе, но выводят разбитые подразделения из-под Киева: ночная сводка штаба

Захватчики наносят авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Российские оккупанты развернули на территории Украины до 9 батальонов материально-технического обеспечения и до 5 основных логистических центров.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Волынь

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Белорусская армия проводит боевую подготовку на пяти полигонах Брестской, Минской и Гродненской областей.

Полесье

На Полесском направлении россияне активных наступательных действий тоже не проводили. Враг обстреливал подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля, чтобы вернуть на территорию Беларуси и восстановить их боеспособность.

Не исключается, что после восстановления боеспособности оккупанты возобновят блокировку Киева с юго-западного направления.

Сиверщина

На Сиверском направлении захватчики активных наступательных действий не предпринимали. Они пробовали сосредоточить главные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

Оккупанты не оставляли попыток заблокировать Чернигов силами отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Россияне продолжали обстрелы жилых кварталов в районах Чернигова, Ивановки и Нежина.

Вероятно, силами в ротную тактическую группу подразделений вооруженных сил РФ и Росгвардии, враг пытается удержать город Славутич. На въездах в город оккупанты установили блокпосты.

В направлении Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

После боевых действий в районах Лукьяновки и Рудницкого, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Для восполнения потерь вооружения и техники зафиксировано выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку.

Прикрытие колонн из воздуха совершали вертолеты.

Россияне усиливают охрану тыловых районов и логистических маршрутов, а также принимают меры административно-полицейского режима на временно занятой местности.

Слобожанщина

В направлении Сумы враг активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на перегруппировке войск.

В районе Харькова оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на восполнении текущих потерь, восстановлении техники и нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

Донбасс и Юг

В направлении Славянск враг действует силами до трех БТГр, пытается закрепиться в районах населенных пунктов Каменка, Синичине, Сухая Каменка.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия россияне сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также захвате Мариуполя.

В Рубежном, при поддержке артиллерии, оккупанты удерживают занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.

В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия произвел обстрел собственных позиций.

В направлении Красногоровки россияне хотели начать штурмовые действия, но безуспешно. Понеся потери, они отступили.

Захватчики продолжают совершать штурм Мариуполя, наносят авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

В направлении Николаева оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огневое поражение по позициям ВСУ.

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