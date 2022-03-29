Оккупанты атакуют хранилища горючего и терроризируют украинцев на захваченных территориях: сводка штаба

Оккупанты атакуют хранилища горючего и терроризируют украинцев на захваченных территориях: сводка штаба

Отмечается, что по всем направлениям ВСУ "успешно сдерживают противника", а на отдельных направлениях наши войска "осуществляют успешные контратаки".

Российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 29 марта.

Захватчики, прежде всего, атакуют хранилища горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать гуманитарный кризис.

Россияне нарушают требования международного гуманитарного права в отдельных временно захваченных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей. Там оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Они обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

Отмечается, что по всем направлениям ВСУ "успешно сдерживают противника", а на отдельных направлениях наши войска "осуществляют успешные контратаки".

Донбасс

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Воздух

Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей — 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты российских оккупантов уточняются.

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