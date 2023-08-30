Оккупанты атакуют и пытаются увеличить силы: Сырский о ситуации на восточном фронте

Оккупанты осуществляют перегруппировку и завозят новые части с территории РФ.

Российские оккупанты на восточных направлениях получают от ВСУ "по зубам". У российских захватчиков наблюдаются проблемы с наступлением и позициями.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, на Купянско-Лиманском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступательные действия российских оккупантов. Упорные бои проходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка. Военные РФ пытаются прорвать оборону ВСУ штурмовыми отрядами на бронетехнике.

Кроме того, оккупанты осуществляют перегруппировку и завозят новые части с территории РФ.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

В районе Бахмута Донецкой области ежедневно продолжаются бои. Российские оккупанты теряют позиции, однако пытаются вернуть их всеми возможными средствами. По нескольку раз в день они контратакуют украинские подразделения, однако ВСУ продвигаются вперед.

Интенсивные боевые действия происходят в районах Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.

Какая ситуация на Мелитопольском направлении

На этом участке фронта идет продвижение украинских военных. ВСУ имели успехи в районах Новоданиловки и Новопрокоповки, Малой Токмачки и Вербового.

Напомним, что в Россию ночью 30 августа приехал "хлопок". Взрывы там были сразу шесть областей. Есть мощные попадания.

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