Оккупанты атакуют иранскими дронами южные области Украины

Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Вечером 1 января в небе над южными областями Украины зафиксировано появление иранских "шахедов", которыми украинские города атакуют российские оккупанты. Несколько групп беспилотников было замечено в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

Как сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет, один иранский дрон уже сбит средствами ПВО.

"Несколько групп "мопедов" запущено по Украине, если слышите или видите их — звоните по телефону 102. Мы готовы их "погасить", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шайхета, беспилотники появились на территории области со стороны моря.

В запорожских пабликах сообщают, что характерные звуки полета "мопедов" слышны в разных районах области.

Telegram-канал "Запорожье.инфо" проинформировал об одном уничтоженном вражеском беспилотнике в пригороде областного центра.

Мобильным группам украинских военных, охотящимся на иранские дроны, также удалось "приземлить" один дрон, летевший в направлении Кривого Рога, в Бреславском районе Херсонщины. Еще один был сбит на Кировоградщине.

Судя по карте объявленной воздушной тревоги, под угрозой атаки "шахедами" находятся населенные пункты в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Напомним, в ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала украинскую столицу беспилотниками иранского производства "Shahed-131/136".

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