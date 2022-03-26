Оккупанты атакуют Изюм, чтобы прорваться на Донбасс

Изюм остается горячей точкой Харьковской области.
Российские оккупанты пытаются прорваться через Изюм в Луганскую и Донецкую области. ВСУ держат позиции.
Об этом в комментарии "Суспільне" сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Он (российский оккупант — ред.) пытается обойти город Изюм, пройти частью через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС", — сказал Синегубов.
По его словам, в этом направлении постоянно продолжаются бои. "Наши Вооруженные силы, поверьте, свои позиции держат", — отметил глава администрации.
Изюм остается самой горячей точкой области.
"Там ведутся и сегодня бои. И ночью были. Даже сбитый вражеский самолет — сейчас эта информация еще должна подтвердиться. Ночью. И отражены несколько попыток наступления на наши оборонные позиции. Там борьба еще продолжается", — сказал Синегубов.
Напомним, на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.
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