Оккупанты атакуют на пяти направлениях, идут тяжелые бои — Маляр

ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области.

Российские кафиры пытаются наступать на нескольких направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 28 августа.

Ситуация на восточном фронте

На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабых мест в украинской обороне, чтобы прорвать ее.

На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровка, юго-западнее Кременная, Белогоровка Луганской области и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, по словам Маляра , противник пытается всеми силами сдержать украинское продвижение вперед. Так, враг безуспешно попытался восстановить утраченное положение в районах Орехово-Василовка и Клещиевка Донецкой области.

"В ходе ведения успешных боевых действий сил обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клищиевка Донецкой области. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 44 кв.км. Увольнений за неделю — 1 кв.км", — рассказала чиновник.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

Как отметила Маляр, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Степное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.



ЮГ

В Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

"Продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял боражирующие боеприпасы "Ланцет", — написала заместитель министра обороны.



В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, ночью 28 августа российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу, есть разрушение.

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