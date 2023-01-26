Оккупанты атакуют на востоке, а ВСУ бьют в ответ: появилась новая карта боевых действий

Самые ожесточенные боевые действия – на Донецком направлении, где большое скопление российских войск.

Российские войска атакуют позиции ВСУ по нескольким направлениям на востоке Украины 26 января, а украинские войска успешно отбивают атаки противника.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий в Украине, опубликованной британским Минобороны.

Так, российские оккупанты дальше пытаются вести наступательные действия на Луганщине и Донетчине. Эти попытки врага фиксируются в районе Сватового, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута.

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Отмечается, что самые жестокие бои продолжаются на Донецком направлении, ведь там Россия накопила много своих бойцов.

В то же время Силы обороны Украины наносят противнику контрнаступательные удары в Луганской области. Под Донецком ВСУ успешно отбивают атаки российских захватчиков.

Украинские военные также не прекращают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно захваченных территориях Херсонщины и Запорожья.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



На карте последнего является защита Intelligence update on situation in Ukraine – 26 January 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/t3Esl8czv6 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 26, 2023

Напомним, украинские войска вышли из Соледара, выполнив основную задачу и не позволив оккупантам прорвать оборону на Донецком направлении.

В то же время ВСУ остаются в Бахмуте и не выйдут из города, пока есть возможность удерживать территорию и защищать населенный пункт.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, по состоянию на 26 января на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Что касается Соледара, то в районе города за сутки зафиксировано 85 вражеских обстрелов и произошло 8 боевых столкновений.

Заметим, что, по оценкам одних экспертов, в Запорожской области враг готовится к прорыву и дальнейшему наступлению на областной центр. По мнению других специалистов, противник пытается просто отвлечь там внимание ВСУ.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

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